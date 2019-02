Andreas Seppi ko al primo turno nel torneo Atp 250 di Sofia (cemento indoor, montepremi 524.340 euro). Il 34enne di Caldaro, numero 37 del ranking mondiale e ottava testa di serie, ha ceduto per 6-2 7-6 (7-2), in poco più di un'ora e mezza di gioco, all'ungherese Marton Fucsovics, numero 47 Atp. L'altoatesino non ha sfruttato un break di vantaggio nella seconda frazione (3-1). © RIPRODUZIONE RISERVATA