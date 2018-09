San Pietroburgo, Fognini e Berrettini conquistano il titolo di doppio

Matteo Berrettini e Fabio Fognini hanno conquistato il titolo di doppio al torneo Atp 250 di San Pietroburgo (cemento indoor, montepremi 1.175.190 dollari). I due azzurri in finale si sono imposti per 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) sul ceco Roman Jebavy e l'olandese Matwe Middelkoop, terzi favoriti del seeding. Fognini con un colpo sotto le gambe ha salvato un set point sul 5-3 per gli avversari nella seconda frazione. Per il 22enne romano il secondo successo di specialità stagionale - e in carriera - dopo quello nel luglio scorso a Gstaad quando aveva vinto il titolo in coppia con Daniele Bracciali (e bissando il successo in singolare). Undicesimo trofeo messo in bacheca invece per il 31enne di Arma di Taggia, su 14 finali disputate, la seconda in questo 2018 dopo quella persa con Simone Bolelli a Bastad. © RIPRODUZIONE RISERVATA