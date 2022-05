Internazionali Roma, il programma di lunedì: attesa per Fognini-Thiem e Sonego-Shapovalov. Camila Giorgi in serata sul centrale

Questi gli incontri degli Internazionali Bnl di Roma (tabelloni di singolare maschile e femminile) in programma lunedì 9 maggio:

Campo centrale (dalle 11): Stan Wawrinka (Svi) c. Reilly Opelka (Usa, 14); Shuai Zhang (Cin) c. Martina Trevisan (Ita); Karen Khachanov (Rus) c. Giulio Zeppieri (Ita); non prima delle 19: Fabio Fognini (Ita) c. Dominic Thiem (Aut); non prima delle 20.30: Camila Giorgi (Ita) c. Ajla Tomljanovic (Aus).

Grand Stand Arena (dalle 11): Jenson Brooksby (Usa) c. Flavio Cobolli (Ita): Lorenzo Sonego (Ita) c. Denis Shapovalov (Can, 13); Belinda Bencic (Svi, 12) c. Elisabetta Cocciaretto (Ita); Coco Gauff (Usa, 15) c. Angelique Kerber (Ger); non prima delle 19.00: Pablo Carreno Busta (Spa, 15) c. Federico Delbonis (Arg).

Campo Pietrangeli: (dalle 11): Viktorija Golubic (Svi) c. Victoria Azarenka (Rus, 16); Alizé Cornet (Fra) c. Simona Halep (Rom); Nikoloz Basilashvili (Geo) c. Daniel Evans (Gbr); Sebastian Korda (Usa) c Botic Van de Zandschulp (Ola); Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 14) c. Leylah Fernandez (Can).

Campo 1 (dalle 11): Alejandro Davidovich Fokina (Spa) c. Ilya Ivashka (Bie); Aliaksandra Sasnovich (Bie) c. Veronika Kundermetova (Rus); Alexander Bublik (Kaz) c. Marcos Giron (Usa); Anhelina Kalinina (Ucr) c. Madison Keys (Usa); Dusan Lajovic (Srb) c. Alex De Minaur (Aus).

Campo 2 (dalle 11): Laslo Djere (Srb) c. Borna Coric (Cro); Kaja Juvan (Slo) c. Yulia Putintseva (Kaz); Albert Ramos Vinolas (Spa) c. Tommy Paul (Usa).

Campo 3 (dalle 11): Daria Kasatkina (Rus) c. Tamara Zidansek (Slo); Petra Martic (Cro) c. Karolina Muchova (Cec).