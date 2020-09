Roland Garros, Serena Williams si ritira per problemi al tendine d'achille

Serena Williams si ritira dal Roland Garros, dove oggi avrebbe dovuto affrontare la bulgara Tsvetana Pironkova nel secondo turno del tabellone del singolare femminile. «E' il mio tendine d'Achille che non ha avuto il tempo di guarire dopo gli US Open», ha detto in conferenza stampa la più giovane delle sorelle Williams, 39 anni.



La Williams si era infortunata durante la semifinale, persa, degli US Open contro Victoria Azarenka, all'inizio di questo mese. La tre volte vincitrice a Roland Garros ha spiegato che il problema al tendine richiederà due settimane di riposo, seguite da quattro/sei settimane di riabilitazione. Nel primo turno la testa di serie n.6 a Parigi, aveva eliminato la connazionale statunitense Kristie Ahn in due set: 7-6 (7/2), 6-0. Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA