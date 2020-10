Roland Garros, è la polacca Swiatek la prima finalista

Dopo aver battuto agli ottavi la seconda al mondo Simona Halep, la giovane polacca Iga Swiatek, numero 53 del ranking Wta, agguanta la sua prima finale in un Grande Slam. Dopo un'ora e undici minuti di incontro, la prima finalista del Roland Garros, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi, ha battuto per 6-2, 6-1 l'argentina Nadia Podoroska, tennista numero 131.

