Roland Garros, Giustino supera le qualificazioni ed entra nel tabellone principale

Al quarto tentativo Lorenzo Giustino si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi. Nel turno decisivo il 29enne napoletano, n.156 ATP, si è imposto 63 75 sul tedesco Dustin Brown, n.245 del ranking. Nulla da fare invece per Roberto Marcora: il 31enne di Busto Arsizio, n.172 del ranking, che si ritira prima di scendere in campo con il francese Benjamin Bonzi, n.225 ATP, per un infortunio. Il terzo azzurro approdato al turno decisivo, Marco Cecchinato, tornerà invece in campo venerdì: il 27enne palermitano, n.110 ATP, capace due anni fa di centrare una incredibile semifinale, troverà dall'altra parte della rete il belga Kimmer Coppejans, n.161 del ranking.