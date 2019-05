Roland Garros, avanzano Nadal, Federer e Tsitsipas. Berrettini stop

Ultimo aggiornamento: 18:56

avanza come un rullo compressore a Parigi. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, nel "suo" Roland Garros (vinto già 11 volte) approda al terzo turno regolando il tedesco, numero 114 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e 14 minuti.Prosegue al terzo turno anche l'avventura di. Lo svizzero, numero 3 al mondo e terza testa di serie del torneo, ha battuto il tedesco, numero 144 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in un'ora e 37 minuti. Il trentasettenne affronterà il norvegese, numero 63 al mondo, che ha sconfitto il nostroSi qualifica al terzo turno anche. Il greco, numero 6 del mondo e del seeding, sconfigge il boliviano, numero 86 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3, 7-5 in due ore e 49 minuti.Niente da fare, invece, per, 29esima testa di serie, uscito di scena al secondo turno. Il 23enne romano, numero 31 Atp, alla seconda partecipazione nel main draw dello Slam parigino (lo scorso anno era stato sconfitto al terzo turno da Thiem), dopo aver battuto in rimonta per 6-7(3) 6-4 6-4 6-2 lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking, ha ceduto per 6-4 7-5 6-3, in due ore e 21 minuti di partita, al Next Gen norvegese, 20enne di Oslo figlio d'arte, numero 63 Atp, che per la prima volta approda al terzo turno nel Major francese.