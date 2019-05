Roland Garros, nove italiani in tabellone, subito Fognini-Seppi e Sonego contro Federer

Con la promozione dalle qualificazioni anche di Simone Bolelli dopo Stefano Travaglia e Salvatore Caruso sono diventati nove i tennisti italiani al via nel tabellone principale maschile del Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatta domenica 26 sulla terra rossa di Parigi. Sarà subito derby tricolore fra Fabio Fognini, numero 11 del ranking mondiale e nona testa di serie, che compie 32 anni domani e Andreas Seppi, numero 66 Atp, che in tredici partecipazioni allo Slam francese ha come miglior risultato il quarto turno (ottavi) nel 2012. Marco Cecchinato, numero 19 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale di questo Slam affronterà al primo turno il francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp. Lorenzo Sonego, numero 73 della classifica mondiale, all'esordio nel main draw all'ombra della Tour Eiffel (quarta presenza in un Major), è stato subito sorteggiato contro Roger Federer, che fa il suo ritorno sulla terra parigina dopo quattro anni di assenza: sarà il primo testa a testa fra il 24enne torinese e il 37enne fuoriclasse di Basilea, che in 17 presenze in questo torneo ha vinto l'edizione 2009 e raggiunto la finale altre quattro volte (2006, 2007, 2008 e 2011).

