Ranking Wta, Halep in testa, Giorgi prima italiana

Sono diverse le variazioni nella top-ten mondiale del ranking Wta, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanta, è in vetta per la 32esima settimana consecutiva con 8.061 punti, ben 2.451 di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Terza Angelique Kerber mentre risale in quarta posizione Petra Kvitova, e fa un passo avanti anche Elina Svitolina, quinta, mentre firma un altro «best ranking» Naomi Osaka, sesta. Non essere riuscita a confermare il titolo a Wuhan costa a Caroline Garcia ben quattro posizioni, passando dalla quarta all'ottava poltrona, preceduta anche da Karolina Pliskova, settima. Chiudono la top ten femminile la statunitense Sloane Stephens, nona e la tedesca Julia Goerges, decima. Fa un passo indietro nella classifica l'azzurra Camila Giorgi. La 26enne marchigiana scende al numero 31 ad un passo dal suo best ranking, numero 30, confermandosi la prima delle azzurre. Alle sue spalle stabile Sara Errani, numero 79. Fuori dalle top 100 tre posti in meno per Martina Trevisan, ora numero 198.

© RIPRODUZIONE RISERVATA