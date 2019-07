Ranking Atp, Fognini sempre al 10/o posto, Sonego sale al n° 46

C'è un altro italiano che si fa strada nella classifica mondiale del tennis. Dopo Fabio Fognini che si conferma al 10Mo posto e Matteo Berrettini al 20mo, ecco ora Lorenzo Sonego che in un solo colpo, grazie al primo titolo Atp conquistato sull'erba di Antalya in Turchia, balza di ben venti posizioni e va a occupare la 46ma piazza a livello mondiale, sua migliore performance in carriera. Il primo della classe è sempre il serbo Novak Djokovic, seguito da Rafa Nadal e Roger Federer. Nella top ten non ci sono mutamenti rispetto alla classifica precedente, e Djokovic è in testa per la 258ma settimana in carriera. Al quarto posto l'austriaco Dominic Thiem, seguito dal russo-tedesco Alexander Zverev, e dal grego Stefanos Tsitsipras. Settimo il giapponese Kei Nishikori, ottavo il sudafricano Kevin Anderson, quindi l'argentino Karen Kachanov e decimo Fognini. Quanto agli altri azzurri, scende di una posizione Marco Cecchinato e si colloca ora al 41mo posto, in calo anche Andreas Seppi, che cala di 2 posti e va a occupare la 73ma piazza. Balzo in avanti di Thomas Fabbiano che entra nella top 100, ed è attualmente 89mo.

