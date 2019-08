Montreal, Serena Williams in semifinale: sconfitta Naomi Osaka in due set

Serena Williams stacca il pass per le semifinali del torneo Wta di Montreal (cemento, montepremi di 5.701.945 dollari). La ex n.1 del mondo ha superato per 6-3, 6-4 in un'ora e 8 minuti la giapponese Naomi Osaka, n.2 del tabellone ma prossima n.1 del ranking grazie alla sconfitta di Karolina Pliskova contro Bianca Andreescu. Passa il turno nel torneo canadese anche Marie Bouzkova, la tennista ceca ha avuto la meglio sulla romena Simona Halep costretta al ritiro nel secondo set per infortunio © RIPRODUZIONE RISERVATA