Montreal, Cecchinato subito eliminato, Berrettini da forfait mentre Fognini affronterà Paul

Marco Cecchinato è subito eliminato nel torneo Masters 1000 di Montreal, in Canada. Il 26enne palermitano, n.61 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall'argentino Diego Schwartzman, n.23, che si è imposto in tre set col punteggio di 3-6, 7-6, 6-4. Non è sceso in campo Matteo Berrettini, che puntava al rientro nel torneo canadese dopo l'infortunio alla caviglia destra che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad. Sarà invece direttamente al secondo turno l'ingresso di Fabio Fognini, settima testa di serie: il 32enne ligure debutterà contro lo statunitense Tommy Paul, proveniente dalle qualificazioni.