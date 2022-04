Montecarlo, trionfa ancora Tsitsipas: 6-3 7-6 contro Davidovich

Stefanos Tsitsipas vince 6-3 7-6 la finale di Montecarlo contro Alejandro Davidovich Fokina. Il greco vince sul tappeto rosso del Principato "raddoppiando" così il successo di un anno fa. Un'impresa da campioni contro il sogno di Davidovich, numero 27 del mondo, che festeggia almeno le 19 posizioni in classifica guadagnate. Il 22enne di Malaga ha dimostrato ancora una volta di essere sul trampolino di lancio per affermarsi nei piani altissimi del ranking.

Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo

