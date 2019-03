Miami, Federer e Shapovalov in semifinale

Roger Federer e Denis Shapovalov sono i semifinalisti nella parte basse del tabellone del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.359.45 dollari). Il 37enne svizzero, numero 5 Atp e quarta testa di serie, vincitore in Florida in tre occasioni (2005, 2006 e 2017), liquida per 6-0, 6-4, in un'ora e 25 minuti di gioco, il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking Atp e sesto favorito del tabellone, rientrato nel tour dopo i problemi al gomito che lo hanno costretto in infermeria per alcune settimane. Il 19enne canadese, numero 23 del ranking mondiale e 20esima testa di serie, supera in rimonta per 6-7 (5-7), 6-4, 6-2, dopo due ore ed un quarto di lotta, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 34 della classifica mondiale e 28 del seeding, raggiungendo la sua terza semifinale in un '1000' dopo quelle in Canada nel 2017 e lo scorso anno a Madrid, sulla terra.

Ultimo aggiornamento: 11:46

