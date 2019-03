Miami, Sonego si qualifica per il tabellone principale, Lorenzi no

Lorenzo Sonego ha centrato la qualificazione al tabellone principale del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 dell'anno che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Nel turno preliminare, il 23enne torinese ha battuto 7-5 6-4 l'americano Mackenzie McDonald. Nulla da fare, invece, per Paolo Lorenzi sconfitto per 7-6 6-2 dal 18enne canadese Felix Auger-Aliassime. Al via del torneo ci sono 15 dei primi 17 del ranking mondiale: assenti, entrambi per problemi alle ginocchia, lo spagnolo Rafael Nadal, n.2 Atp, e l'argentino Juan Martin Del Potro, n.8. © RIPRODUZIONE RISERVATA