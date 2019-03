Fabio Fognini è uscito al terzo turno del «Miami Open», secondo Atp Masters 1000 dell'anno, in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 31enne di Arma di Taggia, n.17 del ranking mondiale, è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.25 Atp, con un doppio 6-4. © RIPRODUZIONE RISERVATA