Tennis, Sinner positivo al Covid: salterà l'ATP di Rotterdam

Tegola per Jannik Sinner: il tennista numero 10 al mondo è risultato infatti positivo al Covid dovendo così annullare la sua partecipazione al torneo ATP 500 di Rotterdam, al via la prossima settimana. Ad annunciare la notizia sono stati gli stessi organizzatori dell'evento olandese: per loro si tratta del secondo forfait d'eccellenza, dopo il no del finalista degli ultimi Australian Open Daniil Medvedev. L'altoatesino veniva dai quarti di finale proprio agli AO, dove era stato sconfitto in tre set da Tsitsipas.