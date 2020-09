Nadal: «Emozionante tornare a Roma»

«Sono entusiasta di essere tornato. Le circostanze sono state pesanti per tutti, difficili. Ma eccoci qui. Roma è sempre emozionante. E' senza dubbio uno degli eventi più importanti al mondo. E allo stesso tempo, ovviamente, non sarà lo stesso senza folla ed essere in bolla senza potersi godere un pò la città. Ma almeno c'è un torneo qui a Roma e questo è positivo». Lo dice Rafa Nadal, in conferenza stampa al primo giorno di Internazionali Bnl d'Italia a Roma, dove il maiorchino insegue la sua decima vittoria del torneo in carriera. Lo spagnolo si sta allenando da tempo per esordire sulla terra in vista di Roland Garros e per questo ha deciso di saltare gli Us Open partendo direttamente dalla Capitale: «Non ho rimpianti per questa scelta - spiega Nadal - Quando prendi delle decisioni le accetti fino in fondo. Abbiamo fatto quello che ritenevamo meglio per me, la famiglia e tutto il resto». Quanto alla possibilità di vedere il pubblico al Roland Garros, Nadal si dice cauto: «Vediamo come si evolve il virus nelle prossime due settimane. Si spera in positivo. Dobbiamo essere pazienti e dobbiamo aspettare di vedere come migliora la situazione».

