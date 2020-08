Internazionali, Roma come uno Slam: in entry list femminile 42 delle prime 43 del mondo

L'entry list degli Internazionali Bnl d'Italia femminili al Foro Italico di Roma come uno Slam, ci sono 42 delle prime 43 giocatrici del ranking mondiale e tutte le prime 28. Assente solo la cinese Qiang Wang, numero 29 Wta. La prossima edizione degli Internazionali, torneo WTA Premier 5, sarà dotato di un montepremi di 2.098.290 dollari ed è in programma dal 14 al 21 settembre. Tutte le prime della classe saranno al Foro Italico, a cominciare dalla regina del tennis mondiale Ashleigh Barty (assente agli Us Open insieme ad altre cinque top ten), che sulla terra italiana tornerà in campo dopo il lockdown, con un occhio anche a Parigi dove sarà chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.



Nell'edizione degli Internazionali BNL di dodici mesi fa «Ash» si aggiudicò il titolo di doppio in coppia con Vika Azarenka. Nel seeding dietro l'australiana c'è la rumena Simona Halep, esplosa proprio a Roma, nel 2013, quando raggiunse le semifinali partendo dalle qualificazioni e si arrese solo a Serena, poi vincitrice del titolo. La 28enne di Costanza ha un conto aperto con il Foro Italico visto che ha giocato due finali negli ultimi tre anni (nel 2017 e nel 2018), sempre stoppata dalla Svitolina. La campionessa in carica è la ceca Karolina Pliskova, numero 3 del ranking, che al Foro Italico ha vinto il suo trofeo più importante sulla terra, mentre tra le «past champion» ci sono l'ucraina Elina Svitolina, numero 5 WTA, a segno - come detto - nel 2017 e nel 2018, e Serena Williams, numero 9 WTA, che con la Città Eterna ha un legame speciale. La 38enne statunitense va a caccia del suo quinto titolo dopo i successi del 2002, 2013, 2014 e 2016. Tabellone principale a 64 posti con le prime otto teste di serie che entreranno in gara direttamente al secondo turno: 42 le giocatrici ammesse direttamente, 8 promosse dalle qualificazioni, 5 wild card ed uno special exempt. Per quanto riguarda le qualificazioni, in calendario sabato 12 e domenica 13 settembre, il tabellone è a 32 posti: 28 le giocatrici ammesse per classifica più 4 wild card.

