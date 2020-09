Internazionali, fuori la Kerber. Azzurri: Coria in, Cocciaretto out

Esordio col botto per Katerina Siniakova, n.61 della classifica Wta, agli Internazionali di tennis, a Roma. La ceca ha battuto la tedesca Angelique Kerber (23) 6-3, 6-1. Lontana dalla migliore condizione tecnica e fisica, la Kerber, che in carriera ha vinto Australian Open, Us Open e Wimbledon, ha fatto tremare l'avversaria solo al momento di chiudere il match. Siniakova ha sprecato tre match-point consecutivi e Kerber le ha strappato il servizio, evitando un cappotto. Siniakova si è riscattata, vincendo 6-1 il secondo parziale e volando al secondo turno.

In campo maschile successo del talento russo Andrey Rublev, in due set contro Bagnis (6-4, 6-4). Rublev ha controllato tutto il match, dando la sensazione di rallentare la spinta dopo un inizio di grande impatto: 25 colpi vincenti del russo contro i 14 dell'argentino. Nel prossimo turno Rublev con Hurkacz. Successo a sorpresa per Federico Coria su Jan-Lennard Struff. Dopo avere dominato il primo set, l'argentino è stato bravo a respingere il ritorno del tedesco, annullando varie palle-break. Si arriva senza break al tiebreak, con Coria bravo a strappare il punto decisivo sul 5 pari e chiudere 7-5, dopo che si era aggiudicato la prima partita per 6-1. Ha vinto anche l'australiano John Millman per 7-5, 7-6 (7-2) contro il portoghese Joao Sousa, dopo oltre due ore di gioco.

Per quanto riguarda gli azzurri, Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata. La tennista anconitana è stata sconfitta per 6-2, 6-2 dalla romena Irina Camelia Begu, che nelle qualificazioni aveva già rimandato a casa Sara Errani. Nelle altre partite del torneo Wta successo della ceca Marketa Vondrousova, che ha piegato la giapponese Misaki Doi per 6-1, 4-6, 6-4. Ha vinto anche l'olandese Arantxa Rus, sulla polacca Iga Swiatek, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA