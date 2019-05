Gli Internazionali fanno grande tutto il tennis italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come e più degli altri anni gli Internazionali Bnl saranno un esaltante momento di festa. La sintesi perfetta della crescita del movimento tennistico italiano sotto ogni aspetto: sportivo, organizzativo e imprenditoriale. Con un percorso virtuoso iniziato nel 2006, il torneo non solo ha avuto un’evoluzione costante e prodigiosa, diventando tra i migliori al mondo, ma è stato uno dei fattori determinanti per la crescita del tennis italiano. Tutto ciò che gli Internazionali hanno saputo produrre in termini economici è stato reinvestito nel sistema. Nulla è mai stato dato per scontato, anzi, si è sempre lavorato per innovare, migliorare e perfezionare quanto fatto l’anno precedente. Perfino il Foro Italico, bello da sempre, in questi anni è stato reso ancora più suggestivo e impattante che in passato. L’assegnazione all’Italia delle Next Gen Finals a Milano prima e delle prestigiose Atp Finals a Torino, poi, non sono che il frutto di quanto saputo dimostrare con il torneo di Roma. Efficienza organizzativa, capacità manageriale e una politica federale rigorosa e lungimirante: questi gli elementi principali del successo costruito lungo 14 anni.E se dopo un perfetto gioco di squadra tra sport e politica siamo orgogliosi di aver ottenuto dal 2021 le prestigiose Finals, ora non vediamo l’ora di immergerci nell’atmosfera unica, coinvolgente e gioiosa degli Internazionali. Il Foro Italico, grazie alle pre-qualificazioni, vive tennis già da giorni, ed è impossibile non notare il nuovo Grand Stand. Un centralino da più di 6mila posti completamente nuovo, in assoluta sintonia estetica, nel segno dell’innovazione e del comfort. Alcuni campioni e campionesse sono già a Roma e si allenano in attesa degli ultimi big in arrivo da Madrid, ma quest’anno, il cuore degli appassionati batterà forte per i nostri ragazzi. Da Fognini, Cecchinato, Berrettini, al giovanissimo Sinner e tutti gli altri, il plotone azzurro si presenta forte e agguerrito, alimentando sogni e speranze. Ciò che fino a ieri accadeva con le ragazze d’oro che per anni hanno gonfiato il nostro petto, regalandoci successi in tutto il mondo. In campo femminile è il momento di un cambio generazionale, bisogna avere pazienza e attendere il frutto del lavoro che è sempre alla base di ogni traguardo. Il tennis italiano conosce perfettamente la strada da percorrere.