Tennis: Internazionali di Roma, Sinner parte bene. Cuore Fognini, Djokovic incontra Mourinho

L’esordio vincente di Jannik Sinner, la vittoria di un eterno Fabio Fognini col Pietrangeli in delirio, il successo di Novak Djokovic e tanto altro: l’80esima edizione degli Internazionali Bnl di Roma, arrivata alla terza stagione, continua a stupire.

Jannik, buona la prima

Non delude i tifosi italiani, Jannik Sinner. La prima partita agli Internazionali di Roma 2023 va liscia sul velluto contro un avversario, l'australiano Thanasi Kokkinakis, che non ha mai impensierito Jannik. Il primo set è un vero dominio dell'azzurro, ottavo nel seed del tabellone principale: finisce 6-1, con 12 punti consecutivi dell'italiano. Kokkinakis, numero 104 al mondo, prova a limitare i danni nel secondo set (6-4), ma Sinner sembra volare sulla terra rossa e lo liquida senza problemi. “Sono contento di come ho giocato e spero di poter fare ancora meglio nella prossimo incontro”, racconta il roscio di San Candido, che al terzo turno affronterà il russo Aleksandr Shevchenko.

Fognini, sei eterno

Fabio Fognini passa al terzo turno, a dispetto dell’età che tanti definiscono troppo avanzata. Il mago di Sanremo sconfigge in due set 6-3 7-6 (il secondo parziale veramente battagliero, visto l’arrivo al tie break) il serbo Miomir Kecmanovic. 42 vincenti a fronte di 26 errori per Fabio, efficacissimo al servizio (l’88 per cento dei punti vinti con la prima di servizio lo dimostra). L’abbraccio al primogenito Federico, figlio suo e di sua moglie Flavia Pennetta, è un momento di ulteriore commozione per i fan di Fognini, che al prossimo turno troverà Holger Rune.

Alcaraz: “Mi sto godendo i tifosi di Roma”

Intanto Carlos Alcaraz ha parlato nella sua prima conferenza stampa di sempre a Roma. “Mi sono allenato appena due volte, non ho ancora visitato la città, appena potrò mi piacerebbe farlo. Per adesso mi sto godendo i tifosi”, racconta il fuoriclasse spagnolo, la cui più grande ambizione è “essere considerato il migliore della storia, so che non un'impresa semplice, ma non ho paura di inseguirlo". Alcaraz tornerà numero uno al mondo a prescindere da come andrà l'Open, scalzando Djokovic: "E' il miglior giocatore al mondo, è magnifico averlo nel torneo - aggiunge l’iberico - Io giocherò come se non tornassi numero 1".

Djokovic, incontro con Mourinho e vittoria

Giornata intensa per Novak Djokovic, che prima ha un piacevole incontro con un altro vincente dello sport come José Mourinho, dopo sconfigge Thomas Etcheverry per 7-6 6-2: al prossimo turno Nole incontrerà il bulgaro Dimitrov, oggi vincente su Stan Wawrinka. Bene anche il numero 4 della classifica ATP, Casper Ruud piega Arthur Rinderknech con un secco 6-4 6-2. Il talento danese Holger Rune piega l'altro ‘ragazzo terribile’ Arthur Fils (6-3 6-3) e vola al terzo turno. Capitolo donne: Ons Jabeur, tunisina numero 4 al mondo, stecca a Roma dove l’anno scorso fece bene: per lei ko in due set contro Paula Badosa (6-1 6-4). Boccone amaro per Martina Trevisan: la tennista azzurra, 18esima al mondo, è stata eliminata al secondo turno dalla ceca Karolina Muchova, che si è imposta in rimonta in tre set 6-3 3-6 5-7. Sorride invece Camila Giorgi: per lei vittoria in due set (6-4 6-2) sulla Aleksandrova.