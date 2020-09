Internazionali senza pubblico, Binaghi: «Super voucher per rimborsare i biglietti venduti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione di non far riaprire gli Internazionali di tennis a una parte di pubblico «è un'enorme ingiustizia». E' lo sfogo del presidente della Fit Angelo Binaghi presentando la 77esima edizione del torneo del Foro Italico di Roma che andrà in scena senza pubblico dal 14 al 21 settembre. Binaghi ha spiegato di aver inviato due documenti successivi al Cts, uno identico a quello del Roland Garros che ha ottenuto l'apertura a 11.500 spettatori al giorno: «Il presidente della Regione Lazio (Zingaretti, ndr) ci ha detto di non volersi prendere la responsabilità di riaprire, volendosi adeguare alle raccomandazioni finali del Cts a porte chiuse».«Mentre ad altri sport in altre regioni vengono autorizzati al pubblico eventi anche indoor - ha concluso Binaghi - nessuno quest'anno potrà entrare alla più grande manifestazione sportiva d'Italia. Se ci avessero detto che questo era il loro orientamento, avremmo potuto spostare il torneo a Genova, o in Puglia, ci sarebbero state molte regioni dove poter disputare gli Internazionali in forma ridotta per il pubblico. Il danno è enorme, lo è per la nostra federazione ma anche per i nostri soci e per atleti e tifosi».«La realtà - ha detto ancora Binaghi - è che nelle altre regioni fanno sempre di tutto per avere i nostri grandi eventi, in ogni caso per quanto riguarda il torneo e il rimborso dei biglietti abbonamenti, rimborseremo gli acquirenti con un supervoucher con il 25% in più e potrà essere speso per i prossimi due anni e non solo per gli Internazionali e anche per la Next Gen di Milano e le Atp finals di Torino. Stiamo anche cercando la copertura finanziaria anche per chi non vorrà utilizzare questo strumento».