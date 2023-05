Tennis, Internazionali di Roma, Medvedev trova l'eterno nemico Tsitsipas in semifinale

Daniil Medvedev può festeggiare: oggi il tennista classe '96, ex numero uno al mondo, ha conquistato la semifinale agli Internazionali d'Italia. Il russo, l'anno scorso assente al torneo del Foro Italico, ha sconfitto 6-2, 6-2 Yannick Hanfmann conquistando un posto tra i primi 4 del tabellone maschile. “Non amo giocare sulla terra, ma più lo faccio, più gioco meglio”, le parole del russo a inizio torneo. Nell'ora e venti minuti che gli è servita per piegare senza problemi il sorprendente tedesco (che aveva eliminato l'azzurro Cecchinato), Medvedev dimostra un ottimo stato di forma e guadagna la seconda semifinale in carriera in un Masters 1000 su terra rossa, dopo Monte Carlo 2019.

"Nadal? Spero torni presto"

“Sentivo in allenamento che stavo giocando sempre meglio, è splendido essere arrivato in semifinale - dice lui sorridendo a fine partita - Hanfmann ha giocato in profondità ma sono riuscito a gestire i suoi colpi”. In conferenza stampa, il russo dedica un pensiero a Rafa Nadal, che oggi ha annunciato la sua assenza al Roland Garros: "Speriamo che possa tornare il prima possibile perché è uno dei migliori giocatori della storia". Su quale torneo preferisca tra Roma o Parigi, il russo non si sbilancia: "Mi piacciono entrambe, certo per imparare l'italiano serve più tempo, forse 6 mesi. Negli anni scorsi avevo più tempo per visitare l'Italia, visto che venivo eliminato subito dal torneo. L'ho vista con mia moglie ed è proprio stupenda. Quest'anno ho avuto appena il tempo per andare a mangiare al ristorante...".

Tsitsipas, missione compiuta con Coric

L'ultimo semifinalista degli Internazionali di Roma parla greco: a Stefanos Tsitsipas (già giustiziere di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale) piega in due set Borna Coric 6-3, 6-4 e sabato se la vedrà contro Medvedev. Tra i due non corre affatto buon sangue. Tutto risale a una discussione avvenuta 2018 a Miami. In un match Tsitsipas vinse in tre set, chiamando il rivale "Str**** russo", Medvedev rispose: "Chiudi quella c**** di bocca". Dovette intervenire il giudice di sedia per fermarli. Nonostante la mamma di Stefanos sia russa e i due giochino contro da quando sono ragazzini, il rapporto è quindi pessimo. Negli 11 precedenti, Medvedev si è imposto in 7, Tsitsipas in 4; nei giorni scorsi i due si sono anche incrociati sul ponte che collega il Centrale alle piscine del Foro Italico (e quindi alla nuovissima area dedicata ai giocatori), ma ciascuno dei due ha ignorato l'altro. La sfida di sabato si preannuncia entusiasmante.

Domani semifinale tra una russa e un'ucraina

Per quanto riguarda il torneo femminile, una semifinale domani sarà scontro tra Russia e Ucraina. Anhelina Kalinina, ventiseienne ucraina giocherà contro Veronika Kudermetova la sua prima semifinale WTA 1000.

Quest'ultima, 26 anni anche lei, numero 12 al mondo, è invece alla sua seconda semifinale WTA 1000 consecutiva.