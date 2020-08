© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una doccia fredda sugli Internazionali BNL d’Italia ricollocati dal 19 al 27 settembre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia circolava da un paio di giorni: il Comitato Tecnico Scientifico non ha accolto le linee guida presentate dalla Federazione Italiana Tennis sulla presenza del pubblico, considerandole ancora inadatte a prevenire i rischi per la curva dei contagi da Covid-19 ritenendo non percorribile la presenza giornaliera di 17.000 spettatori. Impossibile, sempre secondo il Cts il distanziamento sociale in grandi eventi sportivi, a differenza ad esempio di quanto accade a cinema o a teatro. Nonostante i posti di tutti i campi sarebbero numerati e, di concerto con Atp e Wta, ci si potrebbe alzare e sedere durante i game, per evitare assembramenti durante le pause. Lo stadio del Centrale del Foro Italico, che ha una capienza di circa 10mila spettatori, ha rilevato una larghezza di 43 centimetri dei seggiolini, distanza ritenuta non in grado di garantire la sicurezza. Idem per i campi secondari, pur con dei seggiolini leggermente più ampi.PARTITA NON CHIUSAUna fuga di notizie che ha contrariato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: il nuovo dpcm del governo è atteso per i primi giorni della prossima settimana e non dovrebbe essere peggiorativo rispetto a quanto sta accadendo attualmente. «Allo stato attuale non è possibile ipotizzare una riapertura degli stadi al pubblico», ha dichiarato il Ministro dello sport ieri a Napoli in visita allo stadio Landieri nel quartiere Scampia. «Proprio stamattina - ha confermato Spadafora - il Cts ha deliberato il no al pubblico agli Internazionali di tennis perché c’è comunque una preoccupazione sulle riaperture, quindi c’è molta cautela che noi abbiamo mantenuto anche quando abbiamo autorizzato le riaperture del campionato. È grazie a quelle cautele - ha aggiunto il titolare del dicastero sportivo -che il campionato questo fine settimana si concluderà e si concluderà in sicurezza». Ma Spadafora è tornato a ripetere un concetto espresso più volte e che lascia socchiuse le porte degli stadi: «Arriviamo a settembre, vediamo come saranno i dati epidemiologici, speriamo positivi, e poi il mio auspicio è di vedere il prima possibile le persone allo stadio, che torneranno quando ci potranno tornare in sicurezza».INTANTO SI GIOCAOggi, proprio dall’Italia, riparte il circuito femminile Wta fermo dal marzo scorso: comincia la 31ª edizione dei Palermo Ladies Open, il primo torneo internazionale post lockdown e gli organizzatori hanno avuto la disponibilità per 1.500 posti sulle tribune del Country Club. Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto sono le due tenniste che usufruiranno delle wild card. L’Entry List aggiornata dopo la rinuncia della numero 2 delle classifiche di Simona Halep per paura delle norme sulla quarantena in Italia, vede la croata Petra Martic, n.15 al mondo, prima testa di serie, mentre a chiudere le teste di serie è Jasmine Paolini, n.96 al mondo. Oggi il torneo comincerà con il tabellone delle qualificazioni. La russa Barbara Gracheba, n. 101 del ranking, è la testa di serie n. 1 e affronterà l’azzurra, Matilde Paoletti. In programma spicca il derby tutto azzurro fra Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan. Tornando al caso Roma, lo stesso Spadafora aveva sottolineato come gli Internazionali siano una vetrina mondiale per l’Italia e per questo da non sprecare. Un’edizione, la 77ª, che assume ancor più valore perché il torneo figura nello stretto novero delle grandi manifestazioni sportive sopravvissute alla pandemia da coronavirus. Sarebbe quindi assurdo e controproducente privare l’evento della presenza del pubblico, seppur in misura ridotta. La partita non è comunque chiusa e da qui a fine agosto, con un altro Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm), le cose potrebbero evolvere in meglio.NIENTE QUARANTENAIntanto la buona notizia è che non ci sarà la quarantena per i giocatori e le giocatrici che parteciperanno agli US Open al momento confermati a New York a fine agosto. Nessun problema, dunque, per il trittico sulla terra rossa europea Madrid-Roma-Roland Garros. A Parigi, è bene sottolinearlo, il pubblico di sarà, eccome.