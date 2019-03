Indian Wells, avanzano Nadal e Federer

Dopo Novak Djokovic, esordio con vittoria anche per Roger Federer e Rafa Nadal al 'BNP Paribas Open' (cemento, montepremi di 8.359.455 dollari), in corso di svolgimento a Indian Wells, in California. Il fuoriclasse svizzero, numero 4 del mondo, supera 6-1, 7-5 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 della classifica mondiale. L'elvetico sarà opposto al terzo turno al connazionale Stan Wawrinka, numero 40 Atp, che ha superato 6-4, 6-7 (5-7), 7-5 l'ungherese Marton Fucsovics. Bene anche Rafael Nadal, il n.2 del mondo regola con un doppio 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, lo statunitense Jared Donaldson, numero 192 Atp. Tra gli altri big in tabellone il giapponese Kei Nishikori ha la meglio 6-4, 4-6, 7-6 (7-4) sul francese Adrian Mannarino, numero 52 Atp. Avanza in tabellone anche John Isner, il numero 9 del ranking mondiale lascia due soli game all'australiano Alexey Popyrin battuto 6-0, 6-2.

