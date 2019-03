Indian Wells, doppio insolito: Djokovic-Fognini

Insolita coppia di doppio nel tabellone del 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Fabio Fognini giocherà infatti insieme al numero uno del mondo Novak Djokovic: l'azzurro e il serbo debutteranno contro il francese Jeremy Chardy ed il canadese Milos Raonic. In gara anche Marco Cecchinato e Andreas Seppi, sorteggiati al primo turno contro la coppia terza favorita del seeding, composta dall'austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic. © RIPRODUZIONE RISERVATA