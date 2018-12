Gli Internazionali di Roma nominati dalla Wta miglior Premier 5 al mondo per il 3 anno consecutivo

Gli Internazionali BNL d'Italia femminili sono stati nuovamente insigniti del titolo di «Miglior torneo Premier 5» al mondo. Un prestigioso riconoscimento che arriva per il terzo anno consecutivo e che consacra l'altissimo livello raggiunto dalla manifestazione, in tutti gli aspetti che compongono la sua macchina organizzativa. Tale premio acquista ancora maggior significato se si pensa che a scegliere il miglior torneo dell'anno in ciascuna delle sei categorie che compongono il circuito (Premier mandatory, Premier, Premier 5, International Europe, International Asia e International America) sono le giocatrici, le quali assegnano i «Wta Tournament of the year awards» valutando la qualità dello staff, dell'organizzazione, la passione del pubblico e la cura che viene riservata alle giocatrici stesse. L'annuncio è stato diffuso sul sito web della Wta. Intanto è già partita la vendita dei biglietti per la 76esima edizione del torneo, evento che lo scorso anno ha fatto segnare un totale di oltre 200.000 presenze. Quale migliore occasione delle festività natalizie per regalare un posto al Foro Italico, dove si gioca il tennis più bello del mondo? Nel 2019 gli Internazionali BNL d'Italia si giocheranno sui campo del Foro Italico dal 6 al 19 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA