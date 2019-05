Tennis & Friends: check-up gratuiti per gli spettatori degli Internazionali fino alle 18

Prevenzione e sport, sinonimi di buona salute. Nell’ambito della manifestazione Tennis & Friends agli Internazionali di Tennis al Foro Italico, gli spettatori tra una semifinale e l’altra, hanno la possibilità di sottoporsi a check-up gratuiti e consultare i medici specialisti per avere informazioni su come prevenire le patologie più diffuse.

C’è tempo fino alle 18 per recarsi negli stand prossimi ai campi 7 e 8, dove un’equipe sanitaria della Fondazione Policlino Gemelli di Roma - composta dai medici Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD, Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto A. D. Miggiano e Maria Cristina Mele dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica - è a disposizione per un primo colloquio in cui il paziente può raccontare le sue abitudini di vita, la familiarità con alcune patologie, tra cui quelle metaboliche o cardiovascolari, l’uso di eventuali farmaci.

Aspetto determinante nella visita gratuita agli stand di Tennis & Friends, è spiegare il proprio rapporto con il cibo, per comprendere gli errori nutrizionali che si commettono più comunemente, e se un’alimentazione disordinata possa essere sintomo di un disagio psicologico. Ai pazienti sono effettuate anche le misurazioni, peso altezza e circonferenza, inclusa quelle della pressione arteriosa con controllo della frequenza cardiaca. Alla fine del check-up il visitatore ottiene dal personale medico, indicazioni sulla dieta da seguire, lo sport o comunque il movimento fisico più indicato. In alcuni casi, se necessario, indicazioni dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.

