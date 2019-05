Atp Madrid, vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanza Djokovic. Stasera Federer

Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce subito l'avventura dinell'Atp di Madrid. Il tennista azzurro (numero 16 del tabellone) è stato infatti eliminato al primo turno dall'argentinoperdendo 0-6 6-4 1-6 in appena un'ora e un quarto di gioco. Passa senza patemi invece(numero 10 del seeding e fresco vincitore a Montecarlo), che batte in un'ora e mezza il britannico Kyle Edmund col punteggio di 6-4 6-3.Avanzache si qualifica agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense, numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e cinque minuti.In serata, non prima delle 20, è atteso il ritorno sulla terra battuta di. Lo svizzero sfiderà il francese