Fognini ko ai quarti in Messico, da lunedì esce dai top ten

E' finita già nei quarti di finale la difesa del titolo per Fabio Fognini nell'«Abierto Mexicano de Tenis Mifel», torneo ATP 250 in corso sui campi in cemento di Cabo del Mar, in Messico. All'alba italiana il 32enne di Arma di Taggia, numero 9 Atp (best ranking eguagliato grazie ai quarti ad Amburgo della scorsa settimana) e prima testa di serie, ha ceduto per 6-1 7-6(1), in poco meno di un'ora e mezza di partita, allo statunitense Taylor Fritz, numero 28 del ranking mondiale e quinta testa di serie, finalista la scorsa settimana ad Atlanta. Questa sconfitta costerà all'azzurro l'uscita dalla top ten nella nuova classifica Atp che sarà pubblicata lunedì (scenderà al numero 11, ma se Cilic dovesse vincere il titolo a Washington il ligure sarà numero 12). © RIPRODUZIONE RISERVATA