Indian Wells, Fognini-Djokovic sconfitti nella semifinale del doppio

Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel torneo di doppio al 'BNP Paribas Open' (cemento, montepremi di 8.359.455 dollari) di Indian Wells, in California. L'azzurro assieme al serbo numero uno del mondo, hanno ceduto 7-6 (7-5), 2-6 10-6, in un'ora e 40 minuti di gioco, alla coppia formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. La coppia che ha battuto Fognini e Djokovic se la vedrà in finale contro il doppio formato da croato Nikola Metkic e dall'argentino Horacio Zeballos che ha avuto la meglio 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) sull'l'austriaco Oliver Marach e il croato Mate Pavic. © RIPRODUZIONE RISERVATA