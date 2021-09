​Tennis, domani la finale del terzo "Trofeo Canottieri Lazio". In palio 5000 euro

Sabato 18 Settembre 2021, 11:18

Roma, 19 settembre, dalle ore, Circolo Canottieri Lazio. Segnatevelo, perché proprio in questa cornice si disputerà la finale del III Trofeo Open Canottieri Lazio (e sì, ovvio), iniziato il 30 agosto in collaborazione con la Federazione italiana tennis. Un torneo che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso per la Capitale e che ha visto oltre 470 atleti darsi battaglia sulla terra rossa del circolo, cifra record per questo tipo di manifestazione. Il numeroso pubblico, sempre nel rispetto delle procedure anti Covid, per tre settimane ha applaudito gli atleti di tutte le categorie fino ad arrivare a giocatori di livello internazionale.

Domenica sono attese delle finali molto agguerrite per aggiudicarsi il montepremi di 5000 euro. Nella finale di III Categoria, tutti gli occhi saranno puntati sul maestro del Circolo Canottieri Lazio, Cristian Cantagalli, che potrà contare sull'apporto dalle tribune di soci e allievi. Nella III Categoria Femminile, si è già qualificata per la finale la giovanissima Under 14 Laura Picchiono.

Grande qualità’ nelle competizioni Open sia femminile sia maschile, tra le atlete spiccano i nomi di Lisa Sabino, ex 120 al mondo, Angelica Raggi, ra le prime 400 del circuito internazionale WTA e Flaminia Scarà che ben si comporta nel circuito ITF.

Nel tabellone maschile si contendono il titolo atleti giovanissimi e pronti a fare il salto di categoria per manifestazioni di valore internazionale, tra questo Roberto Miceli, Gabriele Pennaforti, Gianluca Di Nicola, Federico Calocioppo e Matteo Lugari.

Al termine delle gare nella suggestiva cornice del Circolo Canottieri Lazio, a bordo piscina, sarà prevista una serata di gala dove verranno premiati i vincitori da una atleta d’eccezione, Karin Knapp, ex 30 del mondo e vincitrice della Fed Cup con l’Italia. La serata sarà’ organizzata da Giulia Olliana e dal suo chef e vedrà la partecipazione dei soci del circolo, i loro amici, gli amanti del tennis e tutti i partecipanti al torneo che si sono prenotati.