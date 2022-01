Tennis, Federer torna ad allenarsi e i tifosi sognano

Il 20 volte campione del Grande Slam Roger Federer è tornato ad allenarsi. Lo svizzero, sceso in campo l'ultima volta a luglio, sarebbe tornato ad allenarsi. A riportare la notizia è la Rts, la Radio Televisione Svizzera, che assicura la presenza di Federer a Dubai sui campi di allenamento. Federer, dopo questa pausa "mite", è tornato in Svizzera per confrontarsi con i medici e capire quando e se tornare in campo. L'obiettivo è quello di tornare al più presto dopo la terza operazione al ginocchio. Si tratta di indiscrezioni che, al momento, non sono state confermate.

APPROFONDIMENTI AUSTRALIAN OPEN Djokovic torna a casa dopo l'espulsione dall'Australia:... PARIGI Djokovic potrebbe giocare a Parigi. Roland-Garros al lavoro per... LA STORIA Djokovic, la "guerra" politica tra Serbia e Australia:...

... rumors has it that Roger Federer was practicing last week in Dubai and is now back in Switzerland waiting to see with his team and doctors if he'd finally be able to play points again... via @arnaud_cerutti https://t.co/6GDrulfaoN

— Brian🇨🇭 (@camerlengo73_2) January 18, 2022