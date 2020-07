Tennis, Djokovic in vacanza a Sarajevo

​Novak Djokovic è da oggi a Sarajevo dove insieme ai suoi genitori trascorrerà alcuni giorni di riposo. Nel darne notizia i media serbi ricordano come il numero uno del tennis mondiale avesse in programma il 5 luglio a Sarajevo un incontro di esibizione con Damir Dzhumhur, il miglior tennista bosniaco, a chiusura dell'Adria Tour, il torneo regionale organizzato il mese scorso da Djokovic a scopi benefici. Torneo tuttavia che dopo l'apertura a Belgrado si è interrotto alla seconda tappa a Zara, in Croazia, travolto dai contagi di coronavirus, dei quali sono rimasti vittima lo stesso Djokovic e la moglie Jelena. Dopo essere guarito, il campione serbo ha voluto ugualmente recarsi nella capitale bosniaca dove, stando ai media, resterà fino a mercoledì. © RIPRODUZIONE RISERVATA