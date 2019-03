Coppa Davis, Italia nel girone con Usa e Canada

Italia subito in campo, contro il Canada, nella prima giornata delle Finals di Davis Cup 2019, esordio del nuovo format della manifestazione, il 18 novembre prossimo a Madrid. La federazione internazionale (Itf) e Kosmos Tennis hanno reso noto l'ordine di gioco. Il primo incontro in assoluto vedrà di fronte Croazia e Russia. Alle Finals, ricorda la Fit, prenderanno parte 18 squadre suddivise in sei gironi: l'Italia fa parte del Gruppo F insieme a Canada e Usa. La fase a gironi si svolgerà da lunedì 18 a giovedì 21, mentre i quarti, ad eliminazione diretta, cominceranno nella serata di giovedì con una sfida mentre le altre tre si disputeranno venerdì. Sabato 23 sono in programma le semifinali e domenica 24 la sfida che assegnerà l'«Insalatiera d'argento». Ogni confronto prevede due singolari ed un doppio e tutti i match saranno al meglio dei tre set. © RIPRODUZIONE RISERVATA