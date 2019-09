La Clijsters ci riprova: torna in campo dopo 3 figli e a 7 anni dal ritiro

Sette anni fa il ritiro, ma adesso ci vuole riprovare. Kim Clijsters, ex reginetta del tennis mondiale, a 36 anni, mamma di tre bambini, tornerà in campo: lo ha annunciato la stessa campionessa belga sui social, dicendo che si è rimessa al lavoro per poter rientrare nel circuito Wta nel 2020. «È una sfida per, mi mancano le emozioni del campo - le parole della tennista, che aveva detto addio all'attività agonistica dopo gli Us Open del 2012 - amo ancora giocare a tennis. La passione è ancora tutta lì: la domanda è se sono ancora in grado di giocare ai livelli che voglio. Non sento di dover dimostrare nulla, è una sfida con me stessa e voglio tornare a essere forte. Questa è la mia 'maratonà, ci voglio provare». Un rientro dopo una lunga pausa per la Clijsters che, diventata professionista nel 2007, è diventata numero uno nel 2003. Due anni dopo il primo slam vinto a New York e poi l'annuncio-choc del ritiro a soli 23 anni: dietro la scelta gli infortuni ma anche la voglia di mettere su famiglia. Nel 2008 è diventata mamma di Jada e nel 2009 il ritorno in campo coronato dal trionfo ancora agli Us Open. Sono seguite altre vittorie e nel 2011 era tornata a guidare la classifica Wta: l'anno dopo l'addio che sembrava definitivo. È tornata in Belgio e con il marito Brian ha allargato la famiglia, dando alla primogenita altri due fratellini. «Negli ultimi sette anni ho fatto la mamma a tempo pieno ed è stato bellissimo - il messaggio della tennista - ma amo anche essere una tennista professionista. Posso essere una brava mamma per i miei tre figli e dare il meglio sul campo? Ci voglio provare. Ci rivediamo nel 2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA