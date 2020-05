Tennis, Clijsters: «Punto agli US Open e continuo anche nel 2021»

Kim Clijsters, che compirà 37 anni l'8 giugno, non ha intenzione di porre fine alle sue ambizioni di tornare ai massimi livelli nonostante l'emergenza da Covid-19. «Spero di poter ancora giocare in questa stagione, ma anche se non succederà voglio continuare. Continuerò anche nel 2021», ha detto l'ex numero uno al mondo. «Sono sempre motivata. Se gli US Open si disputeranno, mi farà trovare pronta. Sarebbe fantastico tornare sull'Arthur Ashe Stadium, ma sarei anche felice anche se dovessi giocare al campo 18», ha aggiunto la campionessa belga che ha vinto tre volte il titolo agli US Open (2005, 2009 e 2010). © RIPRODUZIONE RISERVATA