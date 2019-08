Cincinnati, la Keys supera Venus Williams e in semifinale affronta Osaka

Madison Keys si qualifica per le semifinali del torneo Wta di Cincinnati (cemento, montepremi 3 milioni di dollari). La 26enne statunitense, numero 18 del mondo e 16 del seeding, supera la 39enne connazionale Venus Williams, numero 65 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-3. Keys affronterà in semifinale l'altra statunitense Sofia Kenin, numero 20 del mondo, che approfitta del ritiro della giapponese Naomi Osaka, numero 1 Wta e seconda testa di serie, quando è comunque in vantaggio sul punteggio di 6-4, 1-6, 2-0. © RIPRODUZIONE RISERVATA