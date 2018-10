China Open, Pliskova e Wozniacki agli ottavi

Si è allineato agli ottavi di finale il tabellone del 'China Open', torneo Wta Premier Mandatory - l'ultimo del 2018 - dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino. Ha staccato il pass la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del ranking e del seeding, che ha battuto per 6-3, 6-4 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 32 Wta. Avanza anche la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking e del seeding, vincitrice di questo torneo nel 2010, che si è imposta per 7-5, 6-3 sulla croata Petra Martic, numero 36 Wta, battuta in due set per la quinta volta in altrettante sfide. © RIPRODUZIONE RISERVATA