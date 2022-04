Tennis, Binaghi: «Vogliamo diventare la Federazione con maggior numero praticanti»

«Vogliamo diventare la Federazione con il maggior numero di praticanti». A dirlo è Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl. «L'intero utile di questa manifestazione – annuncia il presidente della Fit - vogliamo destinarlo al finanziamento di nuovi campi di padel e tennis nei comuni d'Italia che non ne hanno. Vogliamo sviluppare lo sport di base per attrarre i campioni del domani. Dobbiamo diventare la Federazione con il maggior numero di praticanti in Italia». Quali le linee d’azione? Binaghi spiega nel dettaglio: «Le linee di azione per raggiungere questo obbiettivo saranno tre: prima di tutto il tennis e il padel devono entrare nella scuola dell'obbligo e lo vogliamo fare in modo 5 volte superiore a quanto già fatto negli ultimi anni. La seconda direttrice ci permetterà di creare una struttura professionale che governi il padel in Italia, ormai un fenomeno eccezionale. Infine, puntiamo alla ricerca di una diffusione capillare dell'impiantistica sportiva: vogliamo che in ogni comune ci sia un campo da padel e un campo da tennis, abbiamo fatto un censimento e abbiamo visto che ci sono margini, per questo l'intero utile degli Internazionali sarà destinato alla costruzione degli impianti. Speriamo che questo progetto venga anche finanziato dal Dipartimento sport ma il senso è che useremo i proventi degli eventi di alto livello per finanziare lo sport di base e quindi far crescere con maggiore facilità i campioni del domani. Credo che sia quello che ci chiede lo Stato».

Nel mentre, Binaghi si gode la crescita di risultati nel maschile. «Non sarebbero stati possibili se non ci fosse stata la riforma Giorgetti-Valente che ha dato nuovi obiettivi, maggiori risorse e anche stimoli per l'efficienza degli organismi sportivi». Infine, Binaghi fa una proposta provocatoria: quella di far suonare l’inno ucraino: «Volevamo proporre a Sport e Salute di suonare almeno una volta durante il torneo l'inno italiano e poi l'inno ucraino. Sarebbe «divertente» vedere un giocatore russo in quel contesto».

Il comune di Roma Capitale, intanto, si appresta ad ospitare il grande evento tennistico: si dice pronto a farlo. «Quest'anno – spiega Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport e turismo - possiamo annunciare alcune novità per non ripetere gli errori della precedente amministrazione: oltre alla notte del tennis, i dieci ponti simbolici del centro di Roma saranno personalizzati con la comunicazione del torneo; e ancora ci saranno due nuove fermate taxi per muoversi dal Foro Italico». Non solo, ci sarà una notte bianca per negozi e card con sconti dedicati. «Il comune di Roma Capitale si è fatto promotore di un incontro con tutte le categorie economiche che produrrà la notte del tennis, una serata in cui i negozianti del Centro potranno restare aperti e gli spettatori degli Internazionali d'Italia potranno ricevere una card con sconti dedicati».