Tennis, Binaghi: «2019 da sogno con Berrettini e 8 top 100»

«È un momento straordinario per il nostro tennis. Berrettini è ancora in corsa per il Masters di Londra, Fognini ha vinto a Montecarlo, abbiamo otto giocatori nella Top100 per la prima volta nella storia e Sinner parteciperà alla Next Gen. Stiamo vivendo un sogno». Lo dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di presentazione delle Atp Next Gen Finals, in programma all'Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre. «Questa per noi - ammette Binaghi - sarà l'edizione clou, non abbiamo nessuna scusa, siamo arrivati al PalaLido dove volevamo partire già due anni fa. Sinner ci deve rendere protagonisti sul campo e non solo partecipanti. Il successo di questa edizione può diventare cruciale per rinnovare il contratto e mantenere a Milano la Next Gen? Il nostro è un momento di crescita straordinario, non ci tiriamo certo indietro e non vogliamo fermarci».

