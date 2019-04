Budapest, Berrettini vince il torneo battendo in finale il serbo Krajinovic. L'azzurro: «Davvero felice, non ero venuto con grandi ambizioni»

Alla sua seconda finale Atp in carriera Matteo Berrettini conquista l' Hungarian Open sulla terra rossa di Budapest. Il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale, ha vinto la finale in rimonta contro il serbo Krajinovic in tre set 4-6, 6-3, 6-1. Con questo risultato Berrettini ha emulato quanto fatto un anno fa da Cecchinato che vinse proprio a Budapest per poi essere grande protagonista al Roalnd Garros. Con questo secondo titolo l'azzurro salirà al n.37 nel ranking Atp

«Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre». Lo ha detto Matteo durante il discorso di premiazione, aggiungendo poi: «L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio». Con questo secondo titolo l'azzurro salirà al n.37 nel ranking Atp.

