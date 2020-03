ATP 500 di Barcellona in programma ad aprile si giocherà a porte chiuse

Il torneo ATP 500 di Barcellona, in programma dal 20 aprile al 26 aprile si giocherà a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha deciso la Federtennis spagnola, al fine di evitare la diffusione del contagio. Lo stesso per i tornei challenger di Marbella, Alicante e Murcia. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione per il torneo Atp masters 1000 di Madrid in programma dal 2 al 9 maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA