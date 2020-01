Australian Open, avanzano anche Seppi e la Giorgi

Andres Seppi e Camila Giorgi hanno superato il primo turno agli Australian Open di tennis, che sono in corso sui campi di Melbourne. L'altoatesino ha piegato in tre set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (7-3); la maceratese si è imposta con un doppio 6-3 sulla tedesca Antonia Lottner. Niente da fare, invece, per Lorenzo

Giustino, battuto per 6-2, 6-1, 6-3 dal canadese Milos Raonic.

Esordio agevole per lo spagnolo Rafa Nadal contro il boliviano Hugo Dellien, travolto per 6-2, 6-3, 6-0. Fuori a sorpresa il francese Jo-Wilfried Tsonga, battuto dall'australiano Alexei Popyrin per 6-7 (5-7), 6-2, 6-1. Infine altro ko per la russa Maria Sharapova, che si è arresa alla croata Donna Vekic, vittoriosa con il punteggio di 6-3, 6-4.