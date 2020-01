Dopo Serena Williams, gli Australian Open perdono anche la campionessa in carica e n.4 del mondo Naomi Osaka, battuta dalla sorprendente 15enne americana Coco Gauff in due set: 6-3 6-4 in poco più di un'ora. La Gauff, che all' esordio aveva eliminato Venis Williams negli ottavi sfiderà la vincente della sfida tra la cinese Zhang e la connazionale Sofia Kenin.

