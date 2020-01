Australian Open, Fognini agli ottavi, eliminato Tsitsipas

Fabio Fognini è agli ottavi degli Australian Open. Il tennista ligure ci arriva dopo aver battuto al terzo turno l'argentino Guido Pella, n.25 Apt, in tre set col punteggio di 7-6 6-2 6-3. Al prossimo turno affronterà l'americano Tennys Sandgren, n.100 Atp.

Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e semifinalista nel 2019, non ha superato il terzo turno degli Australian Open. Il greco è stato battuto dal canadese Milos Raonic (n.35), con il punteggio di 7-5, 6-4, 7-6 (7/2 ). Tsitsipas, 21 anni, vincitore del Master a Londra alla fine dello scorso anno, aveva beneficiato del ritiro del tedesco Philipp Kohlschreiber per accedere direttamente al terzo round, dopo il successo inaugurale contro l'italiano Salvatore Caruso. Autore di 19 aces 55 colpi vincenti, Raonic non ha dato a Tsitsipas alcuna possibilità durante l'incontro. Il gigante canadese, ex numero 3 del mondo nel 2016, anno della sua semifinale degli Australian Open e della sua finale a Wimbledon, affronterà negli ottavi il croato

