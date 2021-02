Australian Open, slitta il sorteggio a causa del Covid: «Ma lunedì si parte»

Il caso di positività nell'hotel di Melbourne costringe gli organizzatori a un rinvio del sorteggio degli Australian Open. Non bastava il rinvio di tutte le partite dei tornei di preparazione previste giovedì (compresa l'Atp Cup che vede l'Italia in semifinale), ora anche il posticipo di almeno un giorno del sorteggio del tabellone principale del primo grande torneo che apre la stagione tennistica.

Australian Open, positivo al Covid un lavoratore dell'hotel: giovedì stop a tutti i tornei di Melbourne

Attualmente sono 507 le persone isolate al Grand Hyatt, tutte da tamponare. E proprio i test sono stati la principale preoccupazione degli organizzatori: solo chi risulterà negativo potrà uscire e tornare in campo per allenarsi. Nonostante le ore di preoccupazione, la Federazione è convinta che lunedì ci sarà il via ufficiale al primo Slam del 2021: «Siamo assolutamente sicuri che lunedì potremo partire con l’Australian Open. E tutto procederà come previsto», ha detto il presidente Craig Tiley.

