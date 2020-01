Australian Open, la Muguruza in semifinale

Garbine Muguruza, ex numero 1 del mondo, approda nella prima semifinale all'Australian Open grazie al 7-5, 6-3 con cui ha superato Anastasia Pavlyuchenkova. Ora in semifinale la spagnola dovrà vedersela con la romena Simona Halep che ha dominato 6-1, 6-1 Anett Kontaveit. Muguruza ha vinto tutti i tre confronti sul duro, l'ultimo in finale a Cincinnati nel 2017 (6-0 6-1). Halep tutti i due sul rosso, compreso il più recente al Roland Garros 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA