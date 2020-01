Australian Open, Berrettini per primo in campo lunedì a Melbourne

Matteo Berrettini sarà uno dei grandi protagonisti delle partite di apertura degli Open d'Australia 2020. Il sito del torneo ha pubblicato gli orari degli incontri della prima giornata, lunedì 20 gennaio, relativi alle tre grandi arene con il tetto richiudibile e l'azzurro aprirà il programma alle 11 del mattino ora locale (l'una di notte in Italia) sulla Melbourne Arena contro la wild card australiana Andrew Harris, n. 182 del mondo. In contemporanea nella Rod Laver Arena, lo stadio principale, scenderà in campo la campionessa in carica, la giapponese Naomi Osaka contro la ceca Marie Bouzkova. E, sempre alle 11.00, toccherà al canadese Denis Shapovalov aprire il programma sulla Margaret Court Arena contro il solido ungherese Marton Fucsovics. Un palcoscenico d'eccezione è previsto anche per un altro azzurro, Salvatore Caruso, che affronterà nel match di apertura della sessione serale sulla Margaret Court Arena (ore 19 locali, le 9 del mattino da noi) Stefanos Tsitsipas, n.6 del mondo. Formidabile il programma di questa prima giornata di gare sulla Rod Laver Arena: dopo Naomi Osaka, saranno impegnati Serena Williams e Roger Federer. In serata la n.1 del mondo Ashleigh Barty e Novak Djokovic.

